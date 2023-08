3 enfants sur 4 exposés à des températures extrêmement élevées en Asie du Sud

Plus de 75 % des enfants de moins de 18 ans en Asie du Sud – soit 460 millions - sont exposés à des températures extrêmement élevées lorsque 83 jours ou plus par an dépassent 35°C, a alerté lundi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)



Lire l'article complet