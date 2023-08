La violence sexuelle poursuit les femmes et les filles fuyant le Soudan pour le Soudan du Sud

Plus de 100 jours après que les combats ont éclaté au Soudan, plus de 3,3 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et au-delà des frontières. Un nombre alarmant de violences sexistes à l’encontre des femmes et des jeunes filles a été repertorié et ces violences sont en augmentation, 4,2 millions de femmes et de jeunes filles y étant exposées.



