Grèce. Les divergences dans les récits sur le naufrage de Pylos mettent en exergue l’importance de mener une enquête respectueuse des droits humains

par Amnesty International

Les récits drastiquement différents des victimes et des autorités grecques quant aux circonstances du naufrage meurtrier de Pylos mettent en exergue l’importance de mener de toute urgence une enquête efficace, indépendante et impartiale, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch le 3 août 2023. Environ 750 personnes se trouvaient à bord du navire de pêche Adriana […] The post Grèce. Les divergences dans les récits sur le naufrage de Pylos mettent en exergue l’importance de mener une enquête respectueuse des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet