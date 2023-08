Grèce : Disparités dans les récits concernant le naufrage de Pylos

par Human Rights Watch

Des migrants secourus s'abritent dans un dépôt après un naufrage au large de Kalamata, en Grèce, le 14 juin 2023. 2023 Costas Baltas/Anadolu Agency via Getty Images © 2023 Costas Baltas/Anadolu Agency via Getty Images (Bruxelles, le 3 août 2023) – Les récits très divergents des survivants et des autorités grecques sur les circonstances du naufrage meurtrier de Pylos mettent en évidence l'urgente nécessité d'une enquête efficace, indépendante et impartiale, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch aujourd'hui. Le bateau de pêche Adriana transportait environ…



