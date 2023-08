Soudan : la faim menace 20 millions de personnes dans un contexte de conflit et de difficultés économiques

Plus de 20 millions de Soudanais sont confrontés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, a averti jeudi une agence des Nations Unies, relevant que plus de six millions de personnes au Soudan, soit 13% de la population, sont au bord de la famine.



Lire l'article complet