Sénégal : Les nouvelles restrictions entravant les libertés individuelles doivent cesser

par Amnesty International

Réagissant aux multiples restrictions de l'espace civique, aux arrestations et détentions arbitraires, Habibatou Gologo, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, déclare : « Le week-end du 29 juillet, le journaliste Papé Alé Niang, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt le 1er août simplement pour avoir simplement fait son […]



