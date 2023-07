Panama : Renforcer le soutien à la réinstallation d’une communauté autochtone

par Human Rights Watch

Click to expand Image Vue aérienne de la petite île panaméenne de Gardi Sugdub, territoire densement peuplé qui fait partie de la région de Guna Yala dans le nord du Panama. © 2018 Michael Adams L’élévation du niveau de la mer et le manque d’espace habitable menacent les droits des habitants de la minuscule île de Gardi Sugdub, et ceux d’autres communautés autochtones du littoral du Panama. Cette communauté a planifié sa réinstallation vers un site continental plus sûr depuis plus d’une décennie, mais le soutien promis de longue date par le gouvernement a été repoussé. Le Panama devrait…



Lire l'article complet