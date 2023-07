Togo : « Des femmes accouchent par terre » à cause du manque de personnel et d’équipement

par Amnesty International

Les autorités togolaises doivent de toute urgence améliorer l'accès aux soins de santé maternelle dans le pays et réduire la mortalité infantile et néonatale, a déclaré Amnesty International le 31 juillet à l'occasion de la Journée de la femme africaine. Au Togo, le taux de mortalité infantile est de 43 décès pour 1, 000 enfants nés vivants, et le



