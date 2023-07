Les contentieux liés au climat ont plus que doublé en cinq ans

Le nombre total d'affaires judiciaires liées au changement climatique a plus que doublé depuis 2017 et augmente dans le monde entier, selon des résultats publiés cette semaine par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Sabin Center for Climate Change Law de l'Université de Columbia.



