Niger : l’ONU s’engage à rester impliquée après le coup d’Etat

Les opérations humanitaires, le soutien au développement et les programmes de paix au Niger se poursuivent après le coup d'État militaire de cette semaine, a déclaré vendredi la plus haute responsable de l'ONU dans le pays lors d'une visioconférence de presse avec des journalistes à New York.



Lire l'article complet