L’OMS appelle à intensifier le dépistage et le traitement de l’hépatite virale

L’Agence sanitaire mondiale de l’ONU a appelé, vendredi, à intensifier le dépistage et le traitement de l’hépatite virale, avertissant que cette maladie pourrait tuer plus de personnes que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis d’ici 2040, si les tendances actuelles de l’infection se poursuivent.



