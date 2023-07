Bangladesh. L’exécution de deux hommes témoigne d’un mépris total pour le droit à la vie

par Amnesty International

En réaction à l’exécution nocturne de deux hommes condamnés à mort à la prison centrale de Rajshahi, au Bangladesh, Chiara Sangiorgio, spécialiste de la peine de mort à Amnesty International, a déclaré : « Nous condamnons les récentes exécutions et le recours persistant à la peine de mort au Bangladesh. Cela témoigne du mépris flagrant pour le […] The post Bangladesh. L’exécution de deux hommes témoigne d’un mépris total pour le droit à la vie appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet