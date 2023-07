Les flavanols améliorent la mémoire et la santé cardiaque. Voici les aliments qui en contiennent

Il existe de nombreuses raisons de consommer une bonne quantité de fruits et de légumes chaque jour. En plus de nous offrir beaucoup des vitamines et des minéraux dont notre corps a besoin, ils contribuent au bon fonctionnement de nos intestins et peuvent même nous aider à conserver un poids santé.Certains aliments d’origine végétale sont toutefois meilleurs pour la santé que d’autres, grâce aux flavanols qu’ils contiennent.Ainsi, une étude récente à laquelle j’ai participé a montré que les…