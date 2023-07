Niger : Les droits menacés par le coup d’État militaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le colonel major Amadou Abdramane, au centre, avec une délégation d’officiers militaires, apparaît à la télévision d’État du Niger pour annoncer leur coup d’État le 26 juillet 2023 à Niamey, au Niger. © Vidéo 2023 de l’ORTN via AP (Nairobi) – Les forces militaires responsables du coup d’État au Niger devraient rétablir sans tarder les droits humains fondamentaux et protéger la population de toute forme de préjudice, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les dirigeants du coup d’État devraient garantir que le président déchu Mohamed Bazoum et toutes les autres personnes…



Lire l'article complet