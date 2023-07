Juillet sera probablement le mois le plus chaud jamais enregistré, selon l’OMM

Alors que les incendies de forêt font rage dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord, les climatologues de l'ONU ont déclaré jeudi qu'il était « pratiquement certain » que juillet 2023 sera le plus chaud jamais enregistré.



