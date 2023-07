Les mangroves, havre de vie qu’il faut protéger

Trait d’union entre terre et mer, enracinées dans des eaux salées et des sols livrés au marées, les mangroves forment un univers rare et fragile, un havre de vie qu’il faut protéger, a déclaré mercredi la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, à l’occasion de la Journée internationale pour la conservation de l’écosystème des mangroves.



