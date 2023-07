Amériques. Il est urgent que soit mis en place un pacte fiscal régional afin de garantir un avenir digne

par Amnesty International

Les États latino-américains et caribéens doivent mettre en place un pacte fiscal afin d’optimiser leurs ressources pour garantir les droits humains de toutes les personnes dans la région, ont déclaré le 25 juillet Amnesty International, le mouvement mondial Deuda x Clima, Extinction Rebellion, Fridays For Future et les organisations partenaires, dans une lettre ouverte adressée aux […] The post Amériques. Il est urgent que soit mis en place un pacte fiscal régional afin de garantir un avenir digne appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet