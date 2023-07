RD Congo : Raid meurtrier d’une milice contre des déplacés en Ituri

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des combattants de la milice CODECO ont détruit et brulé des centaines de huttes et d’abris de personnes déplacées lors d’un raid meurtrier mené le 12 juin 2023 dans la province de l’Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Photo prise le 13 juin 2023. © 2023 Privé (Goma) – Les combattants d’un groupe armé ont tué au moins 46 civils, dont la moitié étaient des enfants, et ont pillé et incendié un camp de personnes déplacées le 12 juin 2023 dans la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.…



Lire l'article complet