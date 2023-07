Le PAM appelle à un soutien immédiat pour maintenir la stabilité en Afrique de l’Ouest et du Centre

Les effets de la guerre au Soudan se répercutent sur la faim et les mouvements de population en Afrique de l’Ouest et du Centre, épuisant rapidement les maigres ressources, mettant à rude épreuve la réponse humanitaire déjà sous-financée et exacerbant les tensions intercommunautaires, a alerté vendredi la cheffe du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.



