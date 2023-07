Nouveau plan d’action mondial sur l’épilepsie et d’autres troubles neurologiques (OMS)

Le plan d’action mondial intersectoriel de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) sur l’épilepsie et les autres troubles neurologiques, publié vendredi, définit les actions nécessaires pour améliorer l’accès aux soins et au traitement des personnes vivant avec des troubles neurologiques grâce à une réponse globale et coordonnée entre les différents secteurs.



