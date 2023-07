Bangladesh. Les autorités doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la force lors des manifestations

par Amnesty International

En réaction à la mort d'un militant et aux blessures subies par des centaines d'autres personnes lors d'affrontements au cours des manifestations menées par l'opposition au Bangladesh, Yasasmin Kaviratne, chargée de campagne pour l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Il est inquiétant de constater l'escalade des tensions, le recours à la force pour […]



