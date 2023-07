L’Assemblée générale de l’ONU doit soutenir le mécanisme d’aide humanitaire transfrontalier dans le nord-ouest de la Syrie

par Amnesty International

Les États membres des Nations unies doivent condamner sans équivoque l’utilisation abusive par la Russie de son droit de veto, et l’organisation doit réaffirmer la légalité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance du mécanisme d’aide transfrontalière pour le nord-ouest de la Syrie, a déclaré Amnesty International mercredi 19 juillet, à la veille d’une réunion de l’Assemblée générale […] The post L’Assemblée générale de l’ONU doit soutenir le mécanisme d’aide humanitaire transfrontalier dans le nord-ouest de la Syrie appeared first on Amnesty International. ]]>



