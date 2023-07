Russie. 20 000 militant·e·s subissent de lourdes représailles dans le cadre de la campagne répressive contre le mouvement anti-guerre

par Amnesty International

Les autorités russes emploient des tactiques de plus en plus cruelles contre les militant·e·s anti-guerre à l'échelon national, alors que la guerre totale menée par la Russie contre l'Ukraine se poursuit depuis plus de 500 jours. La nouvelle publication d'Amnesty International dénonce diverses lois et pratiques répressives employées par la Russie afin de réprimer le mouvement



Lire l'article complet