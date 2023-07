Coupe du monde féminine 2023 : ONU Femmes et la FIFA s’unissent pour l'égalité des genres

ONU Femmes et la FIFA comptent unir leurs efforts lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA, qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie et Nouvelle-Zélande, afin de célébrer les compétences et les réalisations des équipes et des joueuses, de faire progresser l'égalité des genres dans le football, et de prévenir les abus et la discrimination sur le terrain et en dehors.



