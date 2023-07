Norvège. L’interdiction provisoire de la publicité invasive imposée par Meta va dans le sens du respect de la vie privée

par Amnesty International

Réagissant à la décision de la Commission norvégienne de protection des données d’interdire la publicité ciblée illégale sur les plateformes de Meta, Sherilyn Naidoo, conseillère politique sur la technologie et les droits humains à Amnesty International, a déclaré : « La décision qu’a adoptée la Norvège d’interdire provisoirement aux plateformes en ligne de Meta, notamment Facebook et […] The post Norvège. L’interdiction provisoire de la publicité invasive imposée par Meta va dans le sens du respect de la vie privée appeared first on Amnesty International. ]]>



