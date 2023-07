Tunisie : Pas de lieu sûr pour les migrants et réfugiés africains noirs

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des agents de la Garde nationale maritime tunisienne (garde-côtes) s’approchent d’un bateau en mer transportant des personnes de différents pays africains cherchant à se rendre en Italie, aux abords de la côte de Sfax, en Tunisie, le 18 avril 2023. © 2023 AP Photo (Tunis) – La police, l’armée et la garde nationale tunisiennes, y compris les garde-côtes, ont commis de graves abus à l’encontre de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile africains noirs, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Parmi les abus documentés figurent des passages à tabac, le recours…



