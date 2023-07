Le plein potentiel des femmes reste inexploité, dénonce l’ONU

Aucun pays n'a atteint la parité totale entre les sexes et moins de 1% des femmes et des filles vivent dans un pays où l'autonomisation des femmes est élevée et où l'écart entre les sexes est faible, selon un nouveau rapport publié mardi par deux agences onusiennes.



