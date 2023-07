La diversité linguistique de l'Afrique passe largement inaperçue dans la recherche sur le multilinguisme

Le langage est une compétence propre à l'être humain. C'est pourquoi l'étude de l'apprentissage et de l'utilisation des langues est essentielle pour comprendre et définir l'être humain. Étant donné que la plupart des gens dans le monde - environ 60 % - sont multilingues , c'est-à-dire qu'ils connaissent et utilisent plus d'une langue, un chercheur qui cherche à comprendre le langage doit également saisir comment les individus acquièrent et utilisent plusieurs langues.