Thaïlande. Il faut abandonner la charge de « lèse-majesté » retenue contre un mineur ayant participé à un défilé de mode parodique

par Amnesty International

Avant la décision devant être rendue jeudi 20 juillet contre Noppasin « Sainam » Treelayapewat, un jeune militant encourant jusqu'à 15 ans d'emprisonnements après avoir été accusé de lèse-majesté – ou insulte à la monarchie – pour avoir pris part à un faux défilé de mode quand il avait 16 ans, Chanatip Tatiyakaroonwong, spécialiste de la Thaïlande à Amnesty International, a déclaré :



