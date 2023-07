Plus la guerre en Ukraine se prolonge, plus ses conséquences sont dangereuses, prévient l’ONU

Plus de 500 jours après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, plus cette guerre se prolonge, plus ses conséquences sont dangereuses pour le monde entier, a prévenu lundi une haute responsable de l’ONU devant le Conseil de sécurité.



Lire l'article complet