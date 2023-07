En RD Congo, traduire un criminel de guerre devant la justice

Pendant 96 heures, les ordres se sont enchaînés. Quatre jours plus tard, 287 personnes étaient mortes, 387 femmes et enfants avaient été violés et 13 villages de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) privés de tout sentiment de normalité.



