Mali : Un entraîneur de jeunes basketteuses soumis à une interdiction à vie pour abus sexuels

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les membres de l’équipe féminine de basket-ball du Mali écoutaient leur hymne national avant le match Mali-Serbie, lors de la Coupe du monde féminine de basket-ball (groupe B) à Sydney, en Australie, le 26 septembre 2022. © 2022 BRENDON THORNE/AFP via Getty Images (New York) – Les sanctions imposées par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) à l’encontre de hauts responsables du basket-ball féminin au Mali confirment la nécessité de lutter contre les abus systémiques commis à l’encontre des jeunes athlètes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Mais…



