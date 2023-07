En Guinée, le procès historique lié au massacre du stade en 2009 a repris

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le 10 juillet 2023, l'accusé Marcel Guilavogui a fait un nouveau témoignage dans le cadre du procès sur les crimes commis lors du massacre, des viols et autres abus dans un stade de Conakry en Guinée, le 28 septembre 2009. © 2023 Abdoulaye Bella Diallo Le procès historique de l’ancien président guinéen et de dix autres personnes, dont plusieurs anciens ministres, accusés pour leur responsabilité dans le massacre et les viols perpétrés dans un stade de Conakry, a repris lundi 10 juillet 2023 après avoir été suspendu pendant un mois et demi. Le 28 septembre 2009, lors…



