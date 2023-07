France. La mort de Nahel M. souligne la nécessité de réformer les règles d’utilisation des armes à feu par la police et de mettre un terme au racisme systémique dans le maintien de l’ordre

par Amnesty International

Alors que plusieurs manifestations ont récemment été interdites après l'homicide illégal de Nahel M., 17 ans, tué par balle par un policier, Amnesty International appelle les autorités françaises à réformer totalement le cadre réglementant l'usage des armes à feu et de la force meurtrière par les responsables de l'application des lois, à mettre un terme à l'attitude […]



