Viêt-Nam. Il faut que le militant condamné à six ans d’emprisonnement soit immédiatement libéré et que les charges retenues contre lui soient abandonnées

par Amnesty International

À l’approche du procès en appel, jeudi 13 juillet 2023, de Truong Van Dung, défenseur des droits humains condamné pour « propagande contre le gouvernement » et condamné à six ans d’emprisonnement en mars 2023 uniquement pour avoir exprimé librement ses opinions, Ming Yu Hah, directrice régionale adjointe pour le travail de campagne à Amnesty International, a déclaré : […] The post Viêt-Nam. Il faut que le militant condamné à six ans d’emprisonnement soit immédiatement libéré et que les charges retenues contre lui soient abandonnées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet