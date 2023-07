Au Nigéria, la numéro 2 de l'ONU et Malala défendent le droit des filles à l'éducation

Plus de 120 millions de filles ne sont pas scolarisées et le monde doit faire davantage d’efforts pour s'assurer qu'elles puissent recevoir une éducation, a déclaré Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel et messagère de la paix des Nations Unies, à Abuja, au Nigéria, mercredi, à l'occasion de son 26e anniversaire.



