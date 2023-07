Le fléau du racisme hante les femmes d’ascendance africaine en quête de soins

Les femmes et les filles d'ascendance africaine sont confrontées à un schéma systémique et historique de violences racistes dans le secteur de la santé dans la région des Amériques, les exposant à un risque accru de décès pendant l'accouchement, a déclaré mercredi l'agence de santé sexuelle et reproductive des Nations Unies, l’UNFPA.



