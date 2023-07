Au Cameroun, incitation à la haine en ligne contre les personnes LGBT

par Human Rights Watch

Au Cameroun, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) ne sont que trop conscientes de la rhétorique homophobe et des attaques violentes qui les visent. Une fois de plus, cela a été mis en évidence par le torrent de propos hostiles déclenché par l’annonce de la visite dans le pays de Jean-Marc Berthon, l’ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT+. Click to expand Image Un homme photographié dans le cadre de la campagne « Résister, soutenir, guérir » de l’ONG Elles Cameroun, dans le quartier de Bépanda à Douala, au Cameroun, à l’occasion…



