Afrique de l’Ouest et du Centre: Les autorités doivent lutter contre la corruption et respecter les droits des personnes qui la dénoncent

par Amnesty International

Les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent cesser de persécuter les défenseur·e·s des droits humains qui dénoncent la corruption, les pots-de-vin et les abus de pouvoir, et prendre des mesures concrètes et efficaces pour les protéger et les soutenir , a déclaré Amnesty International mardi 11 juillet, à l'occasion de la Journée africaine de […]



