Un an d’Initiative de la mer Noire : faits et chiffres clés

Pendant près d'un an, l'Initiative de la mer Noire, négociée par l'ONU et signée par la Russie, la Türkiye et l'Ukraine, a permis à des millions de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires de quitter les ports ukrainiens, jouant un « rôle indispensable » dans la sécurité alimentaire mondiale, selon le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.



