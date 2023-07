Syrie. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit prolonger le mécanisme d’aide transfrontalière pendant au moins un an pour éviter une catastrophe humanitaire dans le nord-ouest du pays

par Amnesty International

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit renouveler l’autorisation du mécanisme d’aide transfrontalière de l’ONU avant son expiration le 10 juillet, et ce pendant au moins une année afin de garantir une opération de secours humanitaire durable, a déclaré Amnesty International le 5 juillet 2023. Ce mécanisme est le seul moyen qui permette à l’aide des […] The post Syrie. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit prolonger le mécanisme d’aide transfrontalière pendant au moins un an pour éviter une catastrophe humanitaire dans le nord-ouest du pays appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet