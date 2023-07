Les femmes et les filles sont les principales victimes de la crise de l'eau et de l'assainissement

À l'échelle mondiale, les femmes sont plus susceptibles d'être chargées d'aller chercher de l'eau pour les ménages, tandis que les filles sont près de deux fois plus susceptibles que les garçons d'assumer cette responsabilité et de passer plus de temps à le faire chaque jour, selon un nouveau rapport publié jeudi par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Lire l'article complet