L'AfricaMuseum de Belgique a un sombre passé colonial : il assume timidement son histoire

Des affiches et des récits racistes sont exposés dans plusieurs musées d'Europe occidentale. Il s'agit notamment d'objets grotesques représentant les Africains comme des “sauvages”. Les récits d'un “continent sans histoire” et les fantasmes de supériorité européenne sont encore racontés dans les musées ethnographiques, comme le Humboldt Forum à Berlin et le Musée du quai Branly à Paris Ces musées font l'objet de critiques de la part de chercheurs et d'activistes…