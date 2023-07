Pays-Bas. La loi a été modifiée pour reconnaître qu’un rapport sexuel sans consentement est un viol : une «victoire historique»

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la Chambre des représentants (le Parlement) des Pays-Bas a voté la modification de la loi sur les délits sexuels en adoptant une définition du viol fondée sur le consentement, Dagmar Oudshoorn, directrice d’Amnesty International Pays-Bas, a déclaré : « En modifiant notre loi archaïque et en reconnaissant qu’un rapport sexuel […] The post Pays-Bas. La loi a été modifiée pour reconnaître qu’un rapport sexuel sans consentement est un viol : une «victoire historique» appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet