Soudan. Les pays voisins doivent assurer le passage en toute sécurité des personnes fuyant le conflit

par Amnesty International

Les pays limitrophes du Soudan doivent immédiatement lever les restrictions d'entrée pour ceux qui fuient le conflit dans le pays et garantir l'accès à la protection et à la sécurité aux plus de 500 000 personnes qui ont déjà fui les combats, a déclaré Amnesty International le 6 juillet 2023. Entre le 9 mai et le 16 juin,



