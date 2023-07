Brutale agression d’une journaliste et d’un avocat en Tchétchénie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Elena Milashina. © 2009 Patricia Williams Aujourd'hui, un groupe de voyous armés a attaqué Elena Milashina, une éminente journaliste et colauréate du prix Alison Des Forges décerné par Human Right Watch en 2009, et Alexander Nemov, un avocat défenseur des droits humains, à Grozny, la capitale de la république de Tchétchénie en Russie. Elena Milashina et Alexander Nemov travaillaient dans le cadre de l’affaire de Zarema Mussaeva, poursuivie sur la base d’accusations apparemment politiquement motivées. Click to expand Image Elena Milashina, photographiée le…



Lire l'article complet