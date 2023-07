France. Le Conseil d’État maintient une règle discriminatoire excluant des compétitions les joueuses de football musulmanes portant un foulard

par Amnesty International

En réaction à la décision rendue jeudi 29 juin par le Conseil d'État, qui a estimé que la Fédération française de football (FFF) ne devait pas modifier sa règle discriminatoire interdisant de fait aux joueuses musulmanes qui portent un foulard de participer à des matchs en compétition, Anna Błuś, chercheuse sur les droits des femmes en […]



