Un expert de l'ONU plaide pour la « garantie d'emploi » afin de protéger les travailleurs

Les programmes de garantie d'emploi - par lesquels le gouvernement garantit un emploi à tout adulte désireux et capable de travailler - peuvent protéger les travailleurs et travailleuses des plus importants défis mondiaux de notre époque en matière d'emploi, selon un nouveau rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Olivier De Schutter.



