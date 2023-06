Campagne de 115 millions de dollars pour des océans plus propres et plus sains

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et quatre agences partenaires ont été chargées de mener une nouvelle campagne pour aider les pays à réduire la pollution d'origine terrestre des zones côtières et des littoraux.

Lire l'article complet © Nations Unies - jeudi 29 juin 2023