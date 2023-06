Les interventions militaires n'ont pas réussi à mettre fin au conflit en RDC : ce qui n'a pas marché

Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo souffre de violences communautaires, de conflits armés et d'insécurité. Divers acteurs ont tenté d'y mettre un terme, mais le conflit s'est intensifié, en particulier dans les provinces orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. Les forces armées régulières et les groupes armés non étatiques ont été impliqués dans les violences.À la mi-avril 2023, il a été rapporté qu'il y avait 252…